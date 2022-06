A informação foi adianta pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América (EUA).

O MV-22B Osprey caiu às 12:15 na quarta-feira durante um treino, numa área remota no Condado Imperial, perto da comunidade de Glamis, cerca de 185 quilómetros a leste de San Diego.

O avião sediado em Camp Pendleton com o Marine Aircraft Group 39 fazia parte da 3.ª Ala de Aeronaves Marítimas com sede na Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais Miramar em San Diego, disse o porta-voz do setor, major Mason Englehart.

O modelo Osprey é um avião e helicóptero híbrido que tem sido criticado pelo seu histórico de segurança. A aeronave pode deslocar e pausar como um helicóptero, mas transita como um avião turboélice.

A aeronave é pilotada pelo Corpo de Fuzileiros Navais, Marinha e Força Aérea.

Antes do acidente de quarta-feira, os acidentes com modelos Osprey causaram 46 mortes, informou o jornal Los Angeles Times.

Mais recentemente, quatro fuzileiros foram mortos quando um Osprey do Corpo de Fuzileiros Navais caiu em 18 de março perto de uma cidade norueguesa no Círculo Polar Ártico enquanto participava num exercício da NATO.

Em 2017, três fuzileiros navais morreram quando um MV-22B Osprey caiu em Queensland, Austrália. Em 2015, um fuzileiro morreu e 21 ficaram feridos quando outro MV-22 Osprey pegou fogo durante uma "aterragem forçada" no Havai.

O Osprey é um projeto conjunto da Bell Helicopter Textron e da Boeing.

O seu desenvolvimento foi marcado por acidentes mortais, incluindo um em abril de 2000 no Arizona que matou 19 fuzileiros.

JML // LFS

Lusa/Fim