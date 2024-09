De acordo com uma nota publicada na quarta-feira na página do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, os sete suspeitos foram detidos na segunda-feira e foram já presentes a juiz para primeiro interrogatório, tendo sido aplicada a todos a medida de coação de prisão preventiva.

"Encontra-se fortemente indiciado que os cinco arguidos que trabalham no aeroporto, em conjugação de esforços, recolheram duas bagagens contendo produto estupefaciente que tinham sido transportadas numa aeronave procedente da América Latina e, depois de as desviarem do circuito normal das bagagens de forma dissimulada, conseguiram retirar essas bagagens do interior das instalações aeroportuárias", lê-se na nota do Ministério Público (MP).

O MP acrescentou que os cinco elementos foram então entregar os 45 blocos de cocaína -- com um peso de mais de 50 quilos - aos outros dois arguidos, quando foram todos intercetados pelas autoridades.

A investigação está a cargo do DIAP de Lisboa, com a colaboração da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da Polícia Judiciária, e prossegue sob segredo de justiça.

