O previsto era que a comunicação social brasileira faria uma pergunta e a portuguesa outra aos chefes de Governo do Brasil e de Portugal, mas após terminar a sua intervenção Lula da Silva abraçou António Costa e depois virou-se para ele e perguntou: "Vamos?".

Em seguida, os dois saíram do palco, enquanto alguns jornalistas pediam que houvesse perguntas, e deixaram a sala do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Questionadas pela agência Lusa, as assessorias de imprensa dos dois governos mostraram-se surpreendidas com o modo como terminou a cimeira, sem perguntas dos jornalistas.

Do lado brasileiro foi avançada como possível explicação "o adiantado da hora". As declarações de Lula da Silva e António Costa perante a comunicação social começaram pelas 18:45, com mais de duas horas de atraso em relação ao programa, e terminaram cerca das 19:10.

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, chegou a Lisboa na sexta-feira para uma visita de Estado a Portugal, cujo programa oficial começou hoje e termina na terça-feira de manhã.

A 13.ª Cimeira Luso-Brasileira aconteceu seis anos e meio depois do último encontro bilateral entre governos, que se realizou em Brasília, em novembro de 2016, com a participação de António Costa e do então Presidente do Brasil Michel Temer.

Hoje de manhã, Lula da Silva foi recebido pelo Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, onde os dois chefes de Estado responderam a várias perguntas dos jornalistas.

No domingo, Lula da Silva não tem agenda pública. Na segunda-feira, o Presidente do Brasil estará novamente com António Costa, na abertura de um fórum empresarial, no Porto, e mais tarde na cerimónia de entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, em Lisboa, com Marcelo Rebelo de Sousa.

IEL/PMF // SF

Lusa/Fim