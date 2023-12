De acordo com um projeto de declaração conjunta esperado durante a cimeira de Tóquio, o Japão e o grupo de 10 países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) comprometem-se a reforçar a "cooperação em matéria de segurança, incluindo no domínio marítimo".

Sem surpresas, os líderes deverão reiterar a vontade de ver uma região da Ásia-Pacífico "livre e aberta", baseada no respeito pelas regras internacionais para resolver pacificamente os litígios territoriais.

Muitos países da ASEAN não veem com bons olhos as reivindicações territoriais de Pequim no mar do Sul da China e o tom cada vez mais agressivo: uma preocupação partilhada pelo Japão, que tem litígios territoriais com a China.

Aliado próximo dos Estados Unidos, o Japão está a aumentar fortemente as despesas militares e reforçou já a cooperação em matéria de defesa na região Ásia-Pacífico.

Nesse sentido, os primeiros-ministros japonês, Fumio Kishida, e malaio, Anwar Ibrahim, concordaram em "elevar as relações entre o Japão e a Malásia ao nível de uma parceria estratégica global".

"Numa altura em que o mundo enfrenta um ponto de viragem na história, o Japão atribui grande importância ao reforço da cooperação com a Malásia e o resto da ASEAN, para manter e reforçar uma ordem internacional livre e aberta baseada no Estado de direito", sublinhou.

O Japão e as Filipinas também concordaram em iniciar negociações sobre um Acordo de Acesso Recíproco (AAR), um acordo bilateral de defesa que incluirá disposições para o destacamento de tropas no território da outra parte.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou, na sexta-feira, que Pequim "considera que qualquer cooperação deve contribuir para reforçar a confiança mútua entre os países da região e promover o desenvolvimento comum".

"Esperamos que os países em causa possam efetivamente fazer coisas que conduzam à paz e estabilidade regionais. Ao mesmo tempo, qualquer cooperação não deve ter como alvo terceiros", afirmou a porta-voz Mao Ning, numa conferência de imprensa regular.

Pequim reivindica praticamente todo o mar do Sul da China, incluindo águas e ilhas próximas das costas de países vizinhos, e ignorou uma decisão de um tribunal internacional em 2016 que rejeitou a reivindicação como juridicamente infundada.

As Filipinas, o Brunei, a Malásia, Taiwan e o Vietname também reivindicam vários recifes e ilhotas nestas águas.

