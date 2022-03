Em declarações aos jornalistas, no fim de um encontro com Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, nas instalações da Presidência da República de Moçambique, em Maputo, o chefe de Estado português considerou que este é "um momento de excelência" nas relações entre os dois países.

"Excelência antes mesmo da cimeira bilateral que virá a ocorrer não muito tempo depois de tomada a posse do Governo português", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

"Excelência em todas as áreas, excelência na área da cooperação económica e financeira, excelência na área da cooperação entre Estados -- e o programa estratégico de cooperação aprovado no final do ano passado é a melhor prova dessa excelência", acrescentou.

Antes, também Filipe Nyusi considerou que as relações entre Moçambique e Portugal "estão a atravessar um momento excelente" e saudou "o empenho dos dois governos na revisão e atualização do programa estratégico de cooperação, do programa-quadro de cooperação no domínio da defesa".

Referindo-se ao primeiro-ministro português, António Costa, o Presidente moçambicano declarou: "Quando tiver o seu Governo, acredito que estará em Moçambique para darmos andamento [à cooperação bilateral]".

A próxima cimeira bilateral entre Portugal e Moçambique esteve marcada para 04 e 05 de novembro do ano passado, mas foi adiada devido ao chumbo do Orçamento do Estado para 2022 que levou à dissolução do parlamento português e à convocação de eleições legislativas antecipadas.

A posse do novo Governo chefiado por António Costa, na sequência das legislativas de 30 de janeiro, que o PS venceu com maioria absoluta, está prevista para 29 de março.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou hoje de manhã a Moçambique para uma visita oficial de quatro dias, a terceira que realiza a este país desde que assumiu a chefia do Estado português.

IEL // ACL

Lusa/Fim