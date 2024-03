O concerto dos Cigarettes After Sex está marcado para 21 de novembro, de acordo com a Last Tour, num comunicado hoje divulgado.

Formados em 2008 em El Paso, no estado norte-americano do Texas, só nove anos mais tarde os Cigarettes After Sex acabariam por editar o álbum de estreia, homónimo.

Seguiu-se "Cry", em 2019, e prevê-se que a banda edite um novo álbum este ano.

Os bilhetes para o concerto de 21 de novembro, cujos preços variam entre os 40 e os 60 euros, estarão à venda a partir das 10:00 do dia 08 de março, nos 'sites' www.lasttour.org e www.feverup.com.

JRS // TDI

Lusa/fim