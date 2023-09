O cientista da Universidade dos Açores refere que o livro "Earthquakes and Volcanic Activity on Island: History and contemporary Perpectives from the Azores" (Terramotos e a atividade vulcânica num ilha: história e perspetivas contemporâneas dos Açores) tem como autores David Chester, Angus Duncan, Rui Coutinho e Nicolau Wallenstein, das universidades de Liverpool, no Reino Unido, e dos Açores.

Nicolau Wallenstein, que destaca que esta é mais uma colaboração entre os quatro cientistas, refere à Lusa que, "nos últimos dez anos, tem-se abordado a componente física do ponto de vista da geologia e da sismologia, ao mesmo tempo que se foca o impacto social dessa atividade", na perspetiva de resposta das pessoas e das autoridades no passado e na atualidade.

"É um trabalho académico, mas ao mesmo tempo é dirigido ao público porque fala quer da parte da sismologia e da vulcanologia de forma bastante clara e simples para as pessoas entenderem", afirma o cientista.

Nicolau Wallenstein refere que, na atualidade, a "resposta da população e das autoridades é mais assertiva porque se foi aprendendo", havendo "casos no passado de grande sucesso e qualidade de resposta".

É o caso do vulcão dos Capelinhos, em 1957, na ilha do Faial, bem como do sismo de 1980, na ilha Terceira, exemplificou.

De acordo com uma nota relativa ao livro, os seus responsáveis referem que a obra "analisa, com alguma profundidade, a tectónica e a geologia das ilhas, fazendo com que o público-alvo integre todos aqueles que se interessam pela geologia, geografia, história e respostas aos riscos nos Açores, tendo sido escrito para o leitor culto, em geral, mas também para especialistas em ciências da terra e avaliação de riscos".

A obra "representa uma síntese de trabalhos de colaboração ao longo de quase cerca de três décadas e versa o impacto e as respostas aos terramotos e erupções vulcânicas históricos nos Açores", sendo que "o estudo é colocado nos contextos da história e da geografia e dos progressos feitos na predição de eventos futuros e políticas de redução de risco".

O lançamento do livro está agendado para segunda-feira, no anfiteatro VIII do Campus de Ponta Delgada da Universidade dos Açores.

JME // MLS

Lusa/Fim