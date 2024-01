"Celebrar a lusofonia a partir das artes cénicas" do teatro, circo, dança e música de Portugal, Cabo Verde e Brasil, é a missão, resumiu assim à Lusa, João Guisande, que há dez anos transita o atlântico entre Brasil e Portugal.

"Cartas d'Abril", do Grupo CARB, de Portugal, que reflete os 50 anos após a Revolução dos Cravos em Portugal, "Desassossego", do grupo "Teatro Seu", de Uibaí (município brasileiro do estado da Bahia), inspirado na obra de Fernando Pessoa são alguns dos espetáculos que a partir de sexta-feira e até dia 28 estarão em ação em Salvador.

"Spiritu Labrador", do artista cabo-verdiano Rony Blastoyse, que conecta manifestações africanas com Hip Hop, FreeStyle e Afrobeat, é também um dos destaques do festival que acontece "em pleno verão de Salvador, aproveitando todo o turismo e movimento", frisou João Guisande.

Ao todo serão 60 artistas participantes no festival.

O produtor espera que o evento, que já vai na sua terceira edição, consiga ajudar a criar uma rede de artistas lusófonos, mas também "abrir espaços para que espetáculos da Bahia possam ir para Portugal, para Moçambique, Cabo Verde, Angola".

Também à Lusa, o produtor Fabio Vidal lembra que Salvador, capital do estado onde, em 1500, o português Pedro Álvares Cabral aportou, é o local indicado para um festival de celebração à Lusofonia, já que é um "local de acolhimento"

Esta altura do ano, detalhou o produtor, é muito voltada para o Carnaval, especialmente em Salvador, que acolhe uma das maiores festividades culturais do país.

"O nosso movimento é um pouco sair, não acabar com o Carnaval, mas gerar uma outra possibilidade de viver a cidade, também com outras linguagens artísticas", disse.

