O cantor recebeu a nacionalidade numa cerimónia realizada na Casa do Jubileu (sede da Presidência do Gana), em Acra, depois de ter chegado ao país da África Ocidental acompanhado pela família, coincidindo com o seu 74.º aniversário.

Na cerimónia, o Presidente do Gana, Nana Akufo-Addo, elogiou Stevie Wonder pela sua notável contribuição para a música, sublinhando que o artista tem sido uma fonte de inspiração para gerações de ganeses e africanos em todo o mundo.

Esta atribuição, segundo Akufo-Addo, não só reconhece o seu imenso talento e realizações, mas também a sua profunda ligação ao continente africano e os seus esforços incansáveis para promover a unidade, a solidariedade e os intercâmbios culturais entre todos os povos de ascendência africana.

Definindo a sua vida como sinónimo de criatividade e do poder transformador da música, acrescentou que a ilustre carreira de Stevie Wonder, que se estende por mais de seis décadas, "não só cativou os corações e as mentes de milhões de pessoas em todo o mundo com as suas melodias cheias de alma e o seu talento inigualável, como também utilizou a sua plataforma para defender a justiça social, a igualdade e os direitos humanos".

O cantor, um admirador de longa data do Gana e do seu rico património cultural, expressou a sua profunda gratidão e alegria pela atribuição da homenagem.

"Acho que é por causa da linhagem. Senti o Gana, senti que a minha civilização estava lá e que eu estava lá onde ela começou", comentou o artista.

Em 1994, Stevie Wonder disse que havia "mais senso de comunidade" naquele país do que nos Estados Unidos.

"Não importa de onde vens, desde que sejas um homem negro, és um africano", disse o Presidente, citando o músico jamaicano de reggae Peter Tosh.

Ao longo da sua carreira, Stevie Wonder, nascido Stevland Hardaway Morris, ganhou 25 prémios Grammy e vendeu mais de cem milhões de discos em todo o mundo.

