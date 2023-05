O ciclone Mocha encontra-se na zona das costas de Cox's Bazar, no Bangladesh e fronteira com Myanmar, e "é provável que se desloque em direção ao nordeste e que acabe por atravessar as costas de Cox's Bazar e do norte da Birmânia perto de Sittwe na tarde de hoje", refere o departamento num boletim especial sobre este assunto.

Acrescenta que a velocidade do vento num raio de 75 quilómetros (km) a partir do centro do ciclone irá até cerca de 195 km/hora, com rajadas de cerca de 215 km/hora.

As autoridades procederam à retirada de mais de 4.000 residentes em Sittwe para outras cidades e mais de 20.000 pessoas estão abrigadas em edifícios como mosteiros e escolas localizados em pontos mais altos.

