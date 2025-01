O ciclo "Um Piano, Seis Pianistas" abre no próximo dia 15 com a pianista Sílvia Ferreira, do Hot Clube de Portugal, um dos parceiros desta iniciativa, tal como o Museu da Música, que cedeu o piano, em depósito na FJS.

O segundo pianista, Hugo Lobo, apresenta-se no auditório da FJS, no dia 05 de março.

Mário Laginha toca no dia 21 de maio, enquanto Paula Sousa atua no dia 09 de julho e, no dia 10 de setembro, Rita Caravaca, estudante da escola do Hot Clube.

A pianista Clara Lacerda encerra este ciclo, no dia 05 de novembro.

Os bilhetes para os concertos custam cinco euros por evento. O pacote dos seis custa 20 euros.

NL // TDI

Lusa/FIm