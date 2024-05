As organizações de resgate confirmaram hoje mais três mortos nas últimas horas e acrescentaram mais três pessoas à lista de desaparecidos do dia anterior.

Segundo o último boletim da Defesa Civil, 2.576 pessoas tiveram de deixar as suas casas em 104 municípios do Rio Grande do Sul devido ao aumento do nível dos rios e às enchentes.

As autoridades regionais estão focadas em resgatar famílias que ficaram isoladas, especialmente no Município de Candelária, que está em estado crítico.

O Rio Grande do Sul sofreu, desde setembro de 2023, três episódios de inundações e chuvas torrenciais causadas por ciclones extra-tropicais.

As previsões meteorológicas apontam para que as chuvas continuem intensas até sexta-feira com volumes de precipitação que poderão atingir os 300 milímetros em alguns pontos.

