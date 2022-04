O mau tempo atingiu uma grande faixa da costa atlântica do estado do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil, afetando em particular o município de Paraty, onde uma mãe e cinco filhos morreram num deslizamento de terra, segundo as autoridades.

As fortes chuvas em todo o estado do Rio de Janeiro começaram na noite de quinta-feira e continuaram até à manhã de hoje, com casas e, por vezes, bairros inteiros inundados.

Pelo menos 13 pessoas ainda estão desaparecidas.

Há menos de dois meses, mais de 200 pessoas morreram em deslizamentos de terra em Petrópolis, região serrana ao norte do Rio de Janeiro.

DF // LFS

Lusa/Fim