Num comunicado, a Electra revelou que com a queda das chuvas intensas no Fogo registamos avarias nas redes elétricas, afetando a normal distribuição de energia na ilha.

O arquipélago está desde terça-feira sob influência de uma onda tropical com potencial para se transformar numa depressão tropical, anunciou o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

Na trajetória desta zona de baixas pressões, "prevê-se a ocorrência de chuva generalizada, de intensidade variável, por vezes acompanhada de trovoadas, intensificação significativa do vento e consequente agravamento do estado do mar".

Segundo a Electra, as operações de inspeção e reparação das avarias tem sido difícil, devido às más condições do terreno, principalmente nas zonas altas.

"Com muito esforço, ontem [quinta-feira] foi possível identificar três avarias, que possibilitaram a reposição de energia nalgumas localidades", referiu, dando conta que, depois de alguma melhoria das condições atmosféricas, as equipas estão no terreno para identificação de outras possíveis avarias.

"Esperamos concluir as inspeções e encontrar soluções para todos os casos identificados para repor o serviço na totalidade aos nossos clientes", concluiu a empresa cabo-verdiana.

Ainda na ilha do Fogo, as chuvas dos últimos dias provocaram estragos nas vias e espaços públicos, com a autarquia de São Filipe, principal centro da ilha, a estimar que serão precisos cerca de 50 milhões de escudos (435 mil euros) para repor a normalidade.

O arquipélago esteve sob influência de uma onda tropical a meio do mês, com chuvas que provocaram pequenas derrocadas na ilha do Fogo, mas sem "preocupação de maior", segundo o presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros.

A passagem de zonas de baixas pressões, associadas a tempo instável, são um cenário meteorológico típico da época das chuvas, de agosto a outubro, em Cabo Verde.

