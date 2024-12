De acordo com o balanço das últimas 24 horas do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, quatro pessoas da mesma família morreram no Bié, atingidas por uma descarga elétrica, tendo a quinta pessoa falecido no Cuanza Norte.

Quanto aos desaparecidos, duas crianças, de 4 e 7 anos, estão desaparecidas no Cuanza Norte, arrastadas pela força das águas, e uma terceira pessoa, em Luanda, quando ajudava populares a atravessarem uma vala de drenagem.

Os feridos são da província do Huambo, em consequência do desabamento de uma casa.

As chuvas provocaram também inundações, destruição e desabamentos de casas, infraestruturas sociais, queda de árvores, deixando ainda intransitáveis várias vias principais, secundárias e terciárias.

No mesmo período, foram registadas chuvas moderadas, sem danos humanos e materiais, nas províncias de Benguela, Uíje, Lunda Norte, Zaire, Cuando Cubango e Malanje.

A província de Luanda, capital de Angola, registou chuvas por todo o seu território, acompanhadas de ventos fortes e trovoadas, que resultaram em desabamentos, danificação de bens e inundações.

Os dados apontam para um total de 576 pessoas afetadas devido a inundações, uma centena de habitações danificadas, com o registo de estragos em postos de energia, igreja, progressão de ravinas, alagamento de vias, que condicionam a circulação de pessoas e bens, bem como o deslizamento de terras.

