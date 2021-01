"Com a aproximação de uma nova depressão, centrada a oeste do arquipélago e com deslocamento para sueste, manter-se-ão as condições meteorológicas adversas em todas as ilhas", informa o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, na sequência de um aviso meteorológico emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Assim, as ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) mantêm-se sob aviso amarelo, até às 12:00 de quarta-feira, devido à precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Aquelas duas ilhas vão estar sob aviso amarelo por causa das previsões de vento entre as 15:00 de terça-feira e as 00:00 de quinta-feira.

No grupo Central (Terceira, Faial, Graciosa, São Jorge e Pico), o aviso amarelo por causa da chuva é ativado hoje às 15:00, vigorando até às 06:00 de quarta-feira.

Foi ainda emitido aviso amarelo para o grupo Central devido às previsões de agitação marítima entre as 18:00 de terça-feira e as 12:00 de quarta-feira.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para o grupo Central referente a vento entre as 09:00 de terça-feira e as 00:00 de quinta-feira.

No grupo Ocidental (Flores e Corvo), o aviso amarelo de precipitação, que pode ser por vezes forte, acompanhada de trovoada, é ativado a partir das 15:00 de hoje, até às 00:00 de quarta-feira.

Flores e Corvo estarão igualmente sob aviso amarelo por causa do vento entre as 09:00 de terça-feira e as 18:00 de quarta-feira.

No período entre as 06:00 de terça-feira e as 18:00 de quarta-feira, está ativo também aviso amarelo devido às previsões de agitação marítima nas Flores e Corvo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção como a consolidação de telhados, portas e janelas, o reforço das amarrações das embarcações ou a sua mudança para local seguro e especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas.

A Proteção Civil dos Açores recomenda ainda à população que se afaste de áreas baixas junto à costa e desaconselha a prática de atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar.

APE // MLS

Lusa/Fim