Desde outubro, quando as chuvas começaram a afetar aquela região do Brasil, 19 pessoas já morreram e 3.481 perderam as suas casas, enquanto outras 13.756 foram retiradas das suas casas para evitar uma tragédia maior.

No total, 145 cidades de Minas Gerais estão em risco, de acordo com as autoridades.

As chuvas neste estado brasileiro aumentaram desde o último fim de semana e deixaram várias cidades isoladas por enchentes que bloquearam estradas e derrubaram várias pontes, além de deixar uma barragem em risco de colapso.

De acordo com especialistas em clima, as chuvas vão persistir ao longo desta semana.

No quadro desta tempestade em Minas Gerais, ocorreu no último dia 8 um grave acidente na Lagoa de Furnas, quando o desprendimento de um enorme paredão rochoso de um Canyon caiu sobre quatro embarcações, deixando um saldo de 10 mortos e trinta de feridos.

As investigações ainda analisam as causas do acidente, mas uma das hipóteses mais fortes é que as fortes chuvas tenham contribuído para a queda da parede de rocha.

Se isso for verificado, o número de vítimas fatais subiria para 29, já que a Defesa Civil de Minas Gerais não as incluiu no balanço de mortes causadas pelas chuvas até que as investigações sejam concluídas.

Minas Gerais, localizado no sudeste do Brasil, é o segundo estado mais afetado pelas chuvas no país desde que o verão começou no final do ano passado.

O estado da Bahia, no nordeste do Brasil, também sofreu fortes chuvas entre novembro e dezembro. Neste estado, as tempestades mataram pelo menos 24 pessoas, deixaram dezenas de cidades submersas e forçaram quase 100 mil pessoas a deixar as suas casas.

