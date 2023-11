Segundo informações dos meios de comunicação locais, duas pessoas morreram depois de o carro em que estavam se ter afundado numa área alagada pelas chuvas.

As cidades do oeste do estado de Santa Catarina foram as mais afetadas com inundações, queda de árvores e destelhamentos provocados pela chuva. A tempestade também afetou rodovias que estiveram interditadas ao longo do dia.

O mau tempo é causado pela influência de uma frente fria e o fluxo de calor e humidade vindo da região amazónica. Há risco de novos temporais.

O Brasil está a ser muito afetado pelo El Niño este ano, fenómeno climático que faz com que esta região do país registe índice de chuva atípico e superior ao esperado ao mesmo tempo que mantém tempo seco e forte com uma onda de calor do centro-oeste e sudeste do Brasil e seca que afeta a região norte.

Uma onda intensa de calor influenciada por aquele El Niño e pelas mudanças climáticas, atinge grande parte do Brasil esta semana, com temperaturas recorde no Rio de Janeiro, por exemplo.

CYR // ANP

Lusa/Fim