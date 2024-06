De acordo com o IPMA, a partir das 12:00 de hoje estarão já sob aviso amarelo (o segundo menos grave) os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Santarém, Castelo Branco, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

Na sexta-feira, o aviso amarelo por causa da precipitação e trovoada estende-se a Portalegre, Beja, Évora, Faro, Setúbal e Lisboa.

O aviso amarelo estende-se, nalguns casos, até às 21:00 de sexta-feira.

Na quarta-feira, o IPMA avisou para as previsões de agravamento do estado do tempo em Portugal continental, com precipitação por vezes forte, acompanhada de granizo e de trovoada.

De acordo com as previsões, o agravamento das condições meteorológicas prolonga-se até domingo, devido à ação de uma depressão centrada a oeste da Península Ibérica e que irá deslocar-se para nordeste a partir de sábado, originando assim uma progressiva melhoria do estado do tempo.

Para sábado, os técnicos esperam já um desagravamento significativo do estado do tempo, ainda com ocorrência de precipitação, em especial nas regiões norte e centro, mas com menor intensidade do que nos dias anteriores, não se prevendo precipitação a partir de domingo.

Está também prevista uma descida de temperatura até sábado, com uma gradual recuperação a partir de domingo, acompanhando a melhoria do estado do tempo.

