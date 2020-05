Em entrevista à Lusa, o ex-líder da coligação Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), afastado em início de 2019, e antigo dirigente da UNITA, maior partido da oposição angolana, criticou a tentativa do regime de o afastar da política e promete não desistir da legalização do novo Partido do Renascimento Angolano - Juntos por Angola (PRA-JA) Servir Angola

"Chega-se cada vez mais à conclusão de que estamos perante uma estratégia sistemática do regime de tentativa de impedir o cidadão Abel Epalanga Chivukuvuku de participar na vida política nacional", afirmou, acusando as instituições de estarem a ser "utilizadas pelo regime", em particular o Tribunal Constitucional (TC).