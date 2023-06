Em 2021, o número já tinha atingido um novo mínimo, com 7,63 milhões de matrimónios celebrados.

De acordo com dados do Ministério dos Assuntos Civis, o número de registos de casamento na China está em queda desde 2013, quando houve 13,46 milhões de casamentos.

Em 2019, o número caiu abaixo dos dez milhões pela primeira vez.

Citado pelo jornal oficial Global Times, o demógrafo He Yafu disse que o ano passado marcou o número mais baixo, não apenas desde que há registos, mas desde 1980, de acordo com os seus cálculos.

He destacou a contração na população jovem e a existência de mais homens do que mulheres no país asiático como fatores responsáveis pela queda do número de casamentos.

De acordo com o último censo populacional da China, realizado em 2020, havia 17,52 milhões mais homens do que mulheres na faixa etária entre os 20 e 40 anos.

A idade média do primeiro casamento para mulheres aumentou de 24 anos, em 2010, para 27,95 anos, em 2020.

O especialista apontou ainda o "alto custo" do casamento, que por vezes inclui o dote, costume ainda presente em algumas zonas do país, e as "mudanças de atitude face ao casamento entre as novas gerações" como outras razões para a queda no número de matrimónios.

A China perdeu 850 mil habitantes, em 2022, no primeiro declínio populacional em mais de meio século.

O país fechou o ano com 1.411,75 milhões de pessoas, em contraste com os 1.412,6 milhões registados no final de 2021.

No 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês, realizado em 2022, o partido no poder indicou que o país precisa de um sistema que "aumente as taxas de natalidade e reduza os custos com gravidez, parto, escolaridade e paternidade".

Estimativas da ONU indicam que a Índia ultrapassou este ano a China como o país mais populoso do mundo.

JPI // EJ

Lusa/Fim