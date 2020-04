O país asiático mantém assim a tendência de queda no número de casos importados, depois de um aumento significativo no início da semana, entre cidadãos chineses que entraram na província de Heilongjiang, no nordeste da China, a partir da Rússia.

Entre os casos de contágio local, sete foram detetados em Heilongjiang, dois na província de Guangdong, adjacente a Macau, e um em Sichuan, no sudoeste da China.

Até às 23:59 de sexta-feira (16:59 em Lisboa), não houve novas vítimas mortais.

O país voltou assim a reduzir o número de infetados "ativos", para 1.058, entre os quais 85 em estado grave.

O número total de infetados diagnosticados na China desde o início da pandemia é de 82.719, incluindo 4.632 mortos. Até ao momento, 77.029 pessoas tiveram alta.

As autoridades chinesas referiram que 723.835 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, entre as quais 8.893 permanecem sob observação.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 153 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 483 mil doentes foram considerados curados.

