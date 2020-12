Os nove contágios locais foram detetados nas províncias de Liaoning (no nordeste e cenário de um pequeno surto desde 15 de dezembro, acrescentando mais cinco casos), Heilongjiang (também no nordeste e onde houve outro pequeno surto no início do mês, com mais duas infeções confirmadas) e Pequim, com mais dois casos para somar aos 17 identificados desde sexta-feira.

Os casos importados foram diagnosticados em Xangai (leste, 6), Mongólia Interior (norte, 3), Cantão (sudeste, 3), Sichuan (centro, 2), Fujian (sudeste, 1) e Shaanxi (centro, 1).

O número total de casos ativos na China continental é 368, dos quais seis são considerados graves.

A Comissão Nacional de Saúde não anunciou quaisquer novas mortes por covid-19, mantendo o número total de óbitos em 4.634 (inalterado desde meados de maio), entre as 87.052 pessoas infetadas desde o início da pandemia, das quais 82.050 recuperaram da doença.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.791.033 mortos resultantes de mais de 81,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

