Xiao Qian disse aos jornalistas que a China está a retomar as importações de madeira australiana a partir de hoje, após ter imposto um embargo em 2020.

"A Alfândega da China notificou oficialmente o ministro australiano da Agricultura que a partir de hoje a China retomará as importações de madeira australiana", disse Xiao.

A retoma das compras deve-se à melhoria das relações entre os dois países, acrescentou.

Segundo dados do governo australiano, este comércio valia cerca de 600 milhões de dólares australianos (368 milhões de euros), anualmente, antes de 2020.

As relações entre a Austrália e a China melhoraram recentemente após vários anos de tensão.

O ministro do Comércio da Austrália visitou a China no início de maio para conversar com o seu homólogo, na primeira reunião desde 2019.

As duas partes concordaram então em "intensificar o diálogo, no quadro do acordo bilateral de comércio livre e através de outros canais, para resolver questões pendentes", disse o ministro australiano.

Em 2020, a China bloqueou a importação de madeira australiana, citando a descoberta de pragas nos embarques.

A madeira fazia então parte de uma série de produtos australianos atingidos por restrições e embargos, como a carne bovina, vinho ou cevada, no auge de um episódio de tensões com o governo conservador na altura no poder em Camberra.

Pequim agiu em retaliação contra uma lei australiana a visar a influência estrangeira, que baniu o grupo chinês de telecomunicações Huawei de participar no desenvolvimento da infraestrutura de quinta geração (5G) da Austrália. Camberra também enfureceu Pequim ao apelar a uma investigação independente sobre as origens da covid-19.

As relações parecem ter melhorado desde que o governo de centro-esquerda da Austrália adotou uma abordagem menos conflituosa em relação à China, após ser eleito no ano passado.

"Este é um mercado extremamente importante para nós. Queremos estabilizar o relacionamento e qualquer progresso no levantamento dessas restrições comerciais é bem-vindo", reagiu o responsável pelo Tesouro australiano, Jim Chalmers.

JPI // VQ

Lusa/Fim