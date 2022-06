A missão tripulada Shenzhou-14 vai ser lançada para uma estadia de seis meses, para supervisionar a adição de dois módulos de laboratório para se conectar com o módulo Tianhe, que foi lançado em abril de 2021.

A nave espacial descola no domingo do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, na beira do deserto de Gobi, segundo a agência.

A China pretende terminar a construção da estação este ano, com a adição daqueles dois módulos de laboratório em julho e outubro.

O programa espacial chinês lançou o primeiro astronauta em órbita em 2003, tornando a China o terceiro país a fazê-lo, usando os próprios recursos, depois da antiga União Soviética e dos Estados Unidos.

O país pousou sondas na lua e em Marte.

A China está excluída da Estação Espacial Internacional, devido ao desconforto dos EUA de que o programa espacial seja administrado pela ala militar do Partido Comunista Chinês, o Exército de Libertação Popular.

