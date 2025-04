O porta-voz da Guarda Costeira, Liu Dejun, explicou em comunicado que o navio japonês "entrou ilegalmente nas águas territoriais das ilhas Diaoyu nos dias 05 e 06 de abril" e que os navios da guarda costeira chinesa "tomaram as medidas de controlo necessárias contra ele, de acordo com a lei", enquanto "o alertaram para se manter afastado".

"A Guarda Costeira chinesa continuará a proteger a soberania nacional e os direitos e interesses marítimos", alertou o porta-voz na declaração oficial, acrescentando que as ilhas "são território inerente da China".

O porta-voz pediu ainda ao Japão que "interrompa as suas atividades ilegais" na zona.

Em maio de 2024, a China concedeu à sua guarda costeira novas capacidades, incluindo a autoridade para deter embarcações estrangeiras suspeitas de entrar ilegalmente nas suas águas territoriais, no meio de crescentes tensões territoriais com o Japão e as Filipinas.

A Guarda Costeira chinesa viu também as suas capacidades operacionais reforçadas do ponto de vista material, graças ao envio de mais embarcações e ao aumento do apoio logístico.

A disputa pelas ilhas Diaoyu ou Senkaku, conquistadas pelo Japão após a guerra com a China em 1894-95, intensificou-se depois de o Japão ter nacionalizado três delas, em setembro de 2012.

Localizadas no mar do Leste da China, a cerca de 150 quilómetros a nordeste de Taiwan, que também reivindica a soberania, as desabitadas ilhas Senkaku cobrem uma área de cerca de sete quilómetros quadrados e as águas adjacentes podem conter depósitos significativos de gás e petróleo.

