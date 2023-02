A porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, o executivo chinês, Zhu Fenglian, acusou o Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês), atualmente no poder em Taipé, de bloquear a entrada de um grupo convidado pela ordem budista Fo Guang Shan, fundada por Hsing Yun.

A delegação de 38 pessoas, que deveria ter chegado à ilha no sábado e permanecer até terça-feira, era composta por representantes do Gabinete para os Assuntos de Taiwan, da Administração Nacional de Assuntos Religiosos chinesa, da Associação Budista Chinesa e de oficiais da província de Jiangsu, no leste da China, de onde Hsing Yun era natural.

Zhu disse que as autoridades taiwanesas, "ignorando o mais básico humanismo, recusaram flagrantemente a entrada da delegação em Taiwan, deixando assim incompletas as cerimónias em memória do mestre Hsing Yun", que serão realizadas na segunda-feira.

"O comportamento do DPP feriu profundamente os sentimentos dos fiéis de Fo Guang Shan", acrescentou a porta-voz, num comunicado.

De acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, a China continental vai hoje prestar homenagem ao líder budista no templo que a ordem Fo Guang Shan dirige em Yixing, na província de Jiangsu.

O governo de Taiwan negou que a decisão tenha sido arbitrária e alegou que a delegação chinesa não seguiu os canais oficiais para solicitar a entrada na ilha, segundo a agência de notícias pública CNA.

O Conselho de Assuntos da China Continental de Taiwan disse que o governo não aprovou os pedidos de visto apresentados por 12 oficiais da província de Jiangsu, porque não seguiram os procedimentos necessários, que no caso de funcionários públicos incluem a obtenção de uma autorização da respetiva tutela.

O conselho sublinhou que 120 cidadãos chineses obtiveram a autorização necessária para assistir ao funeral de Hsing Yun, entre familiares e amigos do mestre budista, fiéis da ordem Fo Guang Shan e representantes de outros grupos religiosos.

Hsing Yun, nascido em 1927 em Jiangsu, mudou-se para Taiwan em 1949 e alcançou milhões de seguidores nos 300 templos que fundou em todo o mundo.

O budista foi conselheiro e membro do Partido Nacionalista de Taiwan (KMT, na sigla em chinês), atualmente na oposição, e fez parte de uma delegação do partido que viajou para Pequim em 2013 e 2014 para se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping.

A ilha é governada de forma autónoma sob o nome oficial de República da China desde 1949, quando o KMT se retirou para o território, depois de perder a guerra civil chinesa contra os comunistas. Pequim continua a considerar Taiwan uma província rebelde e reivindica a sua soberania.

