"A China condena veementemente esta ação ultrajante e injustificada", disse o porta-voz da diplomacia chinesa Wang Wenbin, em conferência de imprensa.

Wang considerou a decisão norte-americana uma "provocação", que "viola o direito internacional e os acordos consulares entre os dois países" e advertiu que vai haver "retaliação".

Não houve confirmação ou explicação imediata por parte dos Estados Unidos.

"Pedimos aos EUA que corrijam esta decisão errada, ou caso contrário a China vai adotar uma retaliação legítima e necessária", disse Wang, acrescentando que o encerramento do consulado "em tão pouco tempo" representa "um aumento sem precedentes das ações norte-americanas contra a China".

A imprensa de Houston avançou que as autoridades responderam a denúncias de um incêndio no consulado chinês. Testemunhas contaram à polícia local terem visto pessoas a queimar papeis no que pareciam ser latas de lixo, segundo o jornal Houston Chronicle.

A cadeia televisiva Fox News denunciou que o pessoal diplomático estava a queimar documentos e outro material no pátio do consulado quando os bombeiros foram chamados.

As relações bilaterais atravessam o pior período em várias décadas, face a uma prolongada guerra comercial e tecnológica ou disputas em torno das questões de Hong Kong, Xinjiang e Mar do Sul da China.

A decisão surge um dia depois de os EUA terem acusado os serviços de inteligência chineses de apoiarem ciberataques, executados por dois 'hackers' chineses, contra empresas de 11 países, para tentarem obter dados sobre o desenvolvimento de vacinas para a covid-19, e segredos de tecnologia militar.

"Os Estados Unidos tentam há algum tempo culpar a China através da estigmatização e ataques injustificados ao sistema chinês", acusou Wang.

"Eles perseguem diplomatas e funcionários chineses que trabalham em consulados; intimidam e interrogam estudantes chineses a viver no país, e até confiscam os seus dispositivos eletrónicos, inclusive detendo-os sem acusação formal", acrescentou.

O porta-voz garantiu que "as missões diplomáticas chinesas nos Estados Unidos dedicam-se a promover a compreensão e a amizade entre os povos de ambos os países".

Wang disse que a embaixada chinesa em Washington já recebeu ameaças de ataques com bomba e que o pessoal diplomático chinês foi alvo de ameaças de morte.

E acusou "o pessoal da embaixada norte-americana na China de se infiltrar, interferir e atacar" o país asiático.

"Pedimos reciprocidade. A realidade é que os EUA têm muito mais pessoal e missões diplomáticas na China do que vice-versa", acrescentou.

A imprensa chinesa previu um "terramoto" nos laços bilaterais.

O Global Times, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, sugeriu no Twitter a possibilidade de a China fechar um consulado norte-americano em resposta, citando explicitamente as opções de Hong Kong, Macau, Cantão ou Chengdu.

JPI // ANP

Lusa/Fim