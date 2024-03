Denominado Qinhuangdao 27-3, o campo situa-se a cerca de 200 quilómetros da cidade de Tianjin e tem uma profundidade média de água de 25 metros, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

A produção diária de um único poço está estimada em cerca de 110 toneladas de petróleo bruto.

Esta descoberta é o sexto campo com uma reserva de mais de 100 milhões de toneladas a ser encontrado no mar de Bohai, desde 2019, confirmando as amplas perspetivas de exploração de petróleo e gás na região, segundo a CNOOC.

Na segunda-feira, na cidade de Binzhou, província de Shandong (leste), começou também a ser distribuído gás natural a partir de um terminal de processamento de gás, o maior do género construído pela Bohai Oil Field, o maior produtor de petróleo bruto 'offshore' da China.

O projeto, que faz parte do Campo de Gás Condensado Bozhong 19-6, o primeiro campo de gás com reservas comprovadas de mais de 100 mil milhões de metros cúbicos de gás natural no mar de Bohai, vai processar até 1,3 mil milhões de metros cúbicos de gás natural por ano.

Este projeto proporcionará um fornecimento de "energia limpa mais estável e fiável" à região de Pequim -- Tianjin - Hebei e à região do mar de Bohai, o que é de "grande importância para a segurança energética nacional e para a otimização da estrutura energética", afirmou Jiang An, diretor-geral da filial da CNOOC em Tianjin.

De acordo com a CNOOC, a exploração chinesa dos recursos de gás natural fora da costa está a avançar de forma constante para águas ultraprofundas.

A companhia petrolífera chinesa Sinopec descobriu, em 2023, na região ocidental de Xinjiang, um campo com 1,7 mil milhões de toneladas de petróleo, que poderia cobrir a procura interna chinesa de 800 toneladas por ano durante dois anos, explicaram na altura os peritos locais.

