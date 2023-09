Um aviso colocado no portal do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês informa: "A convite do governo da República da Índia, o primeiro-ministro do Conselho de Estado, Li Qiang, participará da 18.ª Cimeira do G20, que se realiza em Nova Deli, na Índia, nos dias 09 e 10 de setembro".

As relações entre China e Índia deterioraram-se, nos últimos anos, devido à disputa fronteiriça que em 2020 resultou num violento confronto entre as tropas dos dois países. Os confrontos resultaram na morte de 20 soldados indianos e quatro chineses.

Os dois países também mantêm disputas comerciais. Pequim desconfia ainda dos crescentes laços estratégicos entre Índia e Estados Unidos.

A Índia ultrapassou recentemente a China como nação mais populosa do mundo e os dois países são rivais nos setores tecnologia, exploração espacial e comércio global.

