O Comando Oriental do Exército de Libertação Popular (ELP), responsável pelas atividades militares em torno de Taiwan, mobilizou as forças aéreas e navais para controlar as ações do HMCS Ottawa, "gerindo a situação de forma eficaz", afirmou hoje o porta-voz das Forças Armadas chinesas, o capitão Li Xi, em comunicado.

"As forças do ELP permanecem sempre em alerta máximo e responderão resolutamente a qualquer ameaça ou provocação", acrescentou o comunicado oficial.

Numa declaração separada, o Ministério da Defesa Nacional (MND) de Taiwan disse que a fragata navegou do sul e para o norte através do Estreito no domingo e que a situação permaneceu "normal" em todos os momentos.

O ministério expressou gratidão ao Governo canadiano por "mais uma vez defender, com ações concretas, a liberdade, a paz e a abertura no Estreito de Taiwan".

"Perante as várias ameaças da China, o nosso Governo continuará a reforçar a sua capacidade de autodefesa, a resistir resolutamente à propagação do autoritarismo e a aprofundar os intercâmbios e a cooperação com os países que partilham as mesmas ideias", lê-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan.

A travessia do HMCS Ottawa ocorreu dias depois de dois navios da Marinha dos Estados Unidos terem atravessado o Estreito de Taiwan, uma faixa marítima considerada por Washington e os seus aliados como águas internacionais e reivindicada por Pequim como sua.

Coincidindo com o trânsito da fragata canadiana, Pequim voltou a intensificar as atividades militares em torno de Taiwan, ilha governada autonomamente desde 1949 e considerada pelas autoridades chinesas como uma província sua, que deve ser reunificada, à força, caso seja necessário.

No último relatório diário, o Ministério da Defesa Nacional de Taiwan afirmou que um total de 41 aviões chineses sobrevoou Taiwan entre as 06:00 de domingo (22:00 de sábado, em Lisboa) e as 06:00 de hoje (22:00 de domingo, em Lisboa), um recorde diário até agora este ano.

Dessas aeronaves, que incluíam caças, bombardeiros e veículos aéreos não tripulados ('drones'), 28 cruzaram a linha média do Estreito de Taiwan e entraram nas regiões norte, central e sudoeste da autoproclamada Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) do território, o maior número de incursões em 2025.

Em 2024, o ministério detetou um total de 3.067 incursões de aviões de guerra chineses, mais 80% do que o registado no ano anterior e um recorde anual desde que esses dados começaram a ser divulgados, num contexto de tensões crescentes entre Taipé e Pequim.

JPI // CAD

Lusa/Fim