O Sichuan, o primeiro navio do tipo 076 e a maior embarcação militar da China até à data, com 40 mil toneladas, está equipado com uma catapulta eletromagnética que permitirá o lançamento de caças diretamente do convés, de acordo com a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

O navio foi concebido para lançar tropas terrestres em embarcações de desembarque e fornecer-lhes apoio aéreo.

Desenvolvido por investigadores chineses, o Sichuan está também equipado com tecnologia que permite que os caças aterrem no convés.

Os primeiros navios de assalto anfíbio da China, o tipo 075, foram lançados em 2019.

A Marinha do Exército de Libertação Popular da China tem vindo a trabalhar na modernização das suas forças há mais de uma década, com o objetivo de poder operar globalmente em vez de se restringir às águas próximas do continente chinês.

A China conseguiu pela primeira vez lançar caças com a nova tecnologia eletromagnética no porta-aviões de fabrico doméstico, o Fujian, há dois anos.

Citado pelo jornal oficial chinês Global Times, o especialista militar Song Zhongping comparou o Sichuan a um "porta-aviões ligeiro".

O navio será submetido a mais testes, incluindo ensaios no mar.

A China tem a maior marinha do mundo.

Recentemente, investigadores alegaram que o país está a desenvolver um porta-aviões com propulsão nuclear, o que lhe permitiria viajar até águas distantes sem necessitar de uma base para reabastecer.

Atualmente, os Estados Unidos têm 11 porta-aviões, todos com propulsão nuclear, o que lhes permite manter vários grupos de ataque em todo o mundo, incluindo na região Ásia-Pacífico.

