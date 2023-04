"O teatro de operações Leste do Exército Popular de Libertação vai organizar entre 08 e 10 de abril um exercício de preparação para o combate, no estreito de Taiwan, nas partes a norte e a sul da ilha, e no espaço aéreo a leste da ilha de Taiwan", indicou, em comunicado, o exército chinês.

Na quinta-feira, Pequim tinha condenado a estada da líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, nos EUA, onde manteve um encontro com o presidente da Câmara dos Representantes norte-americano, Kevin McCarthy, e acusou Washington de "conluio" com Taiwan, ao mesmo tempo que garantiu "medidas resolutas e eficazes para salvaguardar a soberania e a integridade territorial".

