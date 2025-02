A porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado (o Executivo chinês), Zhu Fenglian, descreveu o incidente numa conferência de imprensa como um "acidente marítimo comum" e acusou as autoridades do Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês), no poder em Taiwan, de "exagerarem e politizarem deliberadamente" o incidente sem primeiro esclarecerem "os factos e as responsabilidades".

O navio alegadamente envolvido no incidente, identificado como Hong Tai, de bandeira do Togo, com oito tripulantes chineses a bordo, foi associado à China pela Guarda Costeira de Taiwan, o que alimentou as tensões entre os dois governos.

No entanto, a porta-voz sublinhou que "mais de uma centena de incidentes semelhantes acontecem todos os anos em todo o mundo", minimizando a importância do incidente.

"Este tipo de manipulação política é impopular e não vai ganhar o apoio do público", disse Zhu, referindo-se à posição das autoridades taiwanesas.

A deputada acusou o DPP de estar a tentar tirar "proveito político" do caso, uma estratégia que, segundo Pequim, não será bem-sucedida.

Taiwan tem atualmente 14 cabos submarinos internacionais e dez domésticos, de acordo com o Gabinete de Segurança Nacional de Taiwan, que estimou que a ilha sofre uma média de sete a oito incidentes de corte de cabos por ano.

As autoridades da ilha consideram que os cortes de cabos submarinos fazem parte das atividades da "zona cinzenta" (ações agressivas de um Estado, mas sem se envolver em guerra aberta) da China que visam pressionar o governo de Taiwan, atualmente liderado por William Lai Ching--te, considerado um "separatista" e um "agitador" pelas autoridades de Pequim.

O incidente ocorreu por volta das 03:00 de terça-feira (19:00 de segunda-feira, em Lisboa), quando a CGA recebeu um relatório da Chungwha Telecom, a maior empresa de telecomunicações de Taiwan, a indicar que a terceira linha submarina que liga Taiwan aos Pescadores (ou Penghu em chinês) se tinha partido a cerca de seis milhas náuticas (11,1 quilómetros) a noroeste do porto de Jiangjun, no sul da ilha.

Segundo a CGA, o Hong Tai estava ancorado nesta mesma posição, situada a apenas 0,5 milhas náuticas a norte da rota do terceiro cabo submarino, desde as 19:10 horas (11:10 em Lisboa) de 22 de fevereiro.

A Chungwha Telecom afirmou que não houve "qualquer impacto" nos serviços de comunicações após a rutura.

A empresa de telecomunicações sublinhou que apresentará provas do incidente à justiça "para reclamar uma indemnização em conformidade com a lei" e afirmou que a reparação do cabo danificado poderá estar concluída "o mais tardar em maio".

