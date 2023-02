"A linha do Limpopo está inativa desde o dia 24 e a chuva intensa está a dificultar o restabelecimento da circulação", afirmou Adélio Dias.

O porta-voz da CFM declarou que decorrem trabalhos visando a reposição da circulação de comboios, mas as inundações tornam "impraticável avançar com datas para o restabelecimento" entre Moçambique e Zimbabué, através da linha férrea do Limpopo.

Em declarações à emissora pública Rádio Moçambique, a administradora do Limpopo, Cassilda Banze avançou que vários troços da ferrovia foram cortados pelas inundações.

A administradora alertou para o risco de escassez de alimentos nos distritos da região que dependem da circulação ferroviária para o abastecimento de produtos essenciais.

Em Moçambique, a ocorrência de inundações é recorrente nesta altura do ano, mas, ainda assim, a pluviosidade tem estado acima do esperado desde o início do mês.

Outra via ferroviária, a linha de Goba, que liga Moçambique e Essuatíni no extremo sul do país, foi reativada na segunda-feira, após cerca de duas semanas cortada devido a um deslizamento de terras provocado por chuva intensa.

