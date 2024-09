Chegaram a Portugal 28 nacionais e seus familiares que pediram ajuda para sair do Líbano

Os 28 cidadãos portugueses residentes no Líbano que solicitaram ajuda para sair do país com as suas famílias chegaram hoje à noite a Portugal, num avião militar que aterrou às 20:36 no aeroporto de Figo Maduro.