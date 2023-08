Em conferência de imprensa na sede nacional do Chega, em Lisboa, o presidente do partido anunciou que a Direção Nacional "decidiu por unanimidade iniciar os procedimentos necessários para a realização do sexto congresso".

"Porque não abandono o barco a meio da viagem e porque entendo que continuo a reunir as condições de confiança que os militantes me atribuíram, serei novamente candidato à presidência do Chega", indicou André Ventura, desafiando os críticos a entrarem na corrida e apresentarem candidaturas.

O líder do Chega assinalou que este será a sexta reunião magna do Chega em cinco anos, na sequência de decisões do Tribunal Constitucional (TC).

Ventura deixou duras críticas à atuação dos juízes do Tribunal Constitucional, que acusou de "má fé" e de serem uma "força de bloqueio" e falou também em "perseguição" e tentativa de "ilegalização na secretaria".

"Nunca um partido político foi tão perseguido em tribunal desde o 25 de Abril, e não podemos acreditar que juízes nomeados pelo PS e pelo PSD promovam uma asfixia permanente e uma ilegalização encapotada do seu oponente", acusou.

