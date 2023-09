De acordo com dados oficiais provisórios disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o cabeça de lista e líder regional do partido, Miguel Castro, foi eleito para ocupar um dos 47 lugares do parlamento regional.

O Chega concorreu pela primeira vez às regionais da Madeira em 2019, conseguindo 619 votos (0,44%), sem mandatos.

O parlamento regional é atualmente constituído por 21 deputados do PSD, três do CDS-PP, 19 do PS, três do JPP e um da CDU (PCP/PEV).

Há quatro anos, os sociais-democratas perderam pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976 e formaram um governo de coligação com o CDS-PP.

