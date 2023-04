"O Chega levará o Governo à justiça e o Estado português à justiça com uma ação popular que daremos entrada para responsabilizar todos aqueles que, no caso da TAP, deixaram o país a pagar indemnizações absolutamente ilegais e imorais", afirmou André Ventura.

Em conferência de imprensa, o presidente do Chega indicou que o seu partido vai "dar entrada com uma ação popular junto do Supremo Tribunal Administrativo nos termos do artigo 52, número 3, da Constituição, que prevê que algumas associações podem em alguns casos ir junto da justiça para assegurar a defesa dos bens do Estado quando eles estão em causa".

O líder do Chega indicou também que o objetivo desta ação, que vai ser entregue "até ao final da semana", é "recuperar os valores ilegais que esta administração da TAP pagou" e, "se necessário, responsabilizar o Governo e o Estado por erros de gestão, por má gestão e por cumplicidade danosa de gestão da TAP".

FM/TZS // JPS

Lusa/Fim