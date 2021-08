Em comunicado, a direção nacional do Chega informa que, para preparar a cimeira em questão, o presidente do Chega, André Ventura, irá encontrar-se com o líder do grupo parlamentar do Vox, Ivan Espinoza de los Monteros, durante o mês de setembro.

O encontro entre Ventura e Espinoza de los Monteros servirá, segundo a nota do Chega, para "preparar a cimeira que juntará, até ao final do ano, os presidentes dos dois partidos", André Ventura e Santiago Abascal.

"Esta reunião tem também o propósito de delinear e alinhar aquela que será a necessária estratégia europeia comum do Vox e do Chega", lê-se no comunicado do Chega.

Durante a sua visita a Portugal, além do encontro com André Ventura, o líder do grupo parlamentar do Vox também irá participar, enquanto orador convidado, na Academia Juventude Chega, que se irá realizar a 05 de setembro na Nazaré.

O encontro entre André Ventura e Espinoza de los Monteros ocorre numa altura em que o Vox e o Chega pertencem a duas famílias políticas europeias diferentes: enquanto o Chega pertence ao grupo Identidade e Democracia (ID), o Vox está filiado aos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR, na sigla em inglês).

Durante uma entrevista dada a correspondentes estrangeiros sediados em Portugal em fevereiro, André Ventura afirmou que o "Chega está do lado certo da história" ao pertencer ao ID, por considerar que, com a saída do Reino Unido da UE, o ECR "ficou muito debilitado".

"Vamos ver se, brevemente, o Chega não consegue convencer o Vox, para termos um grupo mais forte no Parlamento Europeu", tinha referido André Ventura na altura, citado pela agência de notícias espanhola, EFE.

Durante o encontro virtual com jornalistas estrangeiros, André Ventura tinha também afirmado que o Chega e o Vox "não defendem o fim da União Europeia, nem a saída da UE", mas querem "uma Europa diferente", com a "matriz da civilização e da cultura da UE".

"O Chega e o Vox podem ajudar nisso, a conseguirmos esta transformação não só do Parlamento Europeu, mas também da Comissão Europeia e das instituições europeias mais importantes", afirmou Ventura.

