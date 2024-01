A reunião magna do Chega, oficializado em abril de 2019 pelo Tribunal Constitucional, vai decorrer no Centro Cultural de Viana do Castelo, e é a sexta em cinco anos de vida desta força política.

A VI Convenção Nacional do Chega, marcada extraordinariamente, arranca na sexta-feira à noite com a eleição da Mesa, seguindo-se um período de intervenções políticas.

Segundo o programa oficial, não está previsto que André Ventura se dirija aos delegados nesse dia, limitando-se a responder aos jornalistas à chegada à convenção.

No sábado, os trabalhos arrancam com a apresentação das moções temáticas. O presidente do partido e recandidato apresenta a sua candidatura pelas 11:30, antes da eleição por voto secreto.

De acordo com o programa disponibilizado no site do Chega, após uma interrupção para almoço, os trabalhos retomam com mais tempo previsto para a apresentação das 31 moções temáticas e também das propostas de alteração aos estatutos, que está previsto serem votadas no final do dia.

O resultado da eleição para presidente do Chega, à qual André Ventura é candidato único, será anunciado ao final da tarde, seguido da tomada de posse.

Após o jantar, serão ainda apresentadas as moções de candidatura à Mesa da Convenção e do Conselho Nacional, Conselho de Jurisdição Nacional e Conselho Nacional, que serão eleitos no domingo.

Ao longo do dia estão também previstos momentos para intervenções políticas por parte dos delegados, devendo os trabalhos encerrarem já de madrugada.

Para domingo de manhã estão previstas as votações para os órgãos nacionais, resultados que serão anunciados ao início da tarde.

Pelas 16:30, André Ventura fará o seu discurso de consagração, após a tomada de posse dos restantes órgãos nacionais do partido: Direção Nacional, Conselho Nacional, Mesa da Convenção e do Conselho Nacional e Conselho de Jurisdição Nacional.

Esta convenção, que vai juntar cerca de mil delegados (entre eleitos e inerências), decorre a dois meses das eleições legislativas, num ano em que estão marcadas também eleições regionais nos Açores, em 04 de fevereiro, e europeias, em 09 de junho.

Esta reunião magna do partido de extrema-direita acontece depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter invalidado a convocatória da última convenção, que decorreu há cerca de um ano.

Ao contrário do que aconteceu nas últimas reuniões magnas do Chega, esta não deverá contar com convidados representantes de partidos de extrema-direita europeus.

A VI Convenção Nacional do Chega acontece uma semana depois do congresso do PS.

FM // JPS

Lusa/Fim