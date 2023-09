A reunião de três dias tem o propósito de encontrar maneiras de fortalecer a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), assim como a capacidade de dissuasão da aliança político-militar, na linha das conclusões da cimeira de Vílnius, em julho.

O flanco leste é hoje aquele que preocupa mais a NATO, por causa da invasão russa à Ucrânia, mas vários países que integram a organização, incluindo Portugal, têm insistido na necessidade de olhar para o flanco sul, mais concretamente África, onde atuam os mercenários russos da Wagner e face à deterioração da situação geopolítica no Sahel, palco de vários golpes militares desde 2020, mais recentemente no Níger.

Os chefes militares da NATO irão abordar a logística, reforço de meios militares em prontidão, adaptação das estruturas da Aliança Atlântica a situações imprevisíveis, o reabastecimento de stocks e preservação das capacidades militares, além de futuros exercícios conjuntos.

Mas em cima da mesa deverá estar o que alguns aliados a leste designam de "provocações" russas, nomeadamente o bloqueio do mar Negro, a que têm acesso vários membros da NATO, e o seu controlo por Moscovo desde que saiu unilateralmente, no dia 17 de julho, do acordo para exportar cereais ucranianos.

Na quarta-feira, o ministro da Defesa búlgaro, Todor Tagarev, disse ao EURACTIV que o país está a ponderar respostas "às provocações" russas e que a questão merecia da NATO uma posição mais clara.

Apesar de reconhecer que ainda não há um risco credível de um alastramento do conflito, o ministro da Defesa da Bulgária considerou que é preciso ponderar todos os cenários e revelou que tem insistido com a organização liderada por Jens Stoltenberg para olhar com mais clareza para o mar Negro.

O Comité Militar reúne-se com os responsáveis militares de cada país duas vezes por ano no quartel-general da NATO, em Bruxelas. Anualmente é organizada uma conferência por um Estado-membro, como aquela que vai realizar-se em Oslo.

Na quinta-feira, a Roménia anunciou que vai deslocar cerca de 600 soldados para a fronteira com a Ucrânia e reforçar a sua proteção aérea após vários incidentes com presumíveis 'drones' russos, que caíram em território romeno durante ataques a portos ucranianos.

O objetivo é melhorar a vigilância 24 horas por dia na fronteira de 160 quilómetros entre o porto de Galati e a foz do Danúbio em Sulina.

A medida foi anunciada pelo vice-chefe do Estado-Maior da Roménia, Gheorghita Vlad, e ocorre após três incidentes com 'drones' (aparelhos não tripulados), cujos destroços caíram em território romeno junto à fronteira com a Ucrânia.

Além disso, o espaço aéreo fronteiriço entre a Ucrânia e a Roménia foi fechado ao tráfego comercial desde 13 de setembro, informou o Ministério da Defesa em comunicado.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

AFE (HB) // PDF

Lusa/Fim