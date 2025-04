O embaixador Alexey Labetsky, que falava terça-feira em entrevista à agência de notícias russa TASS, disse que as prioridades do Brasil para a organização estão alinhadas com a Rússia, no que diz respeito "às questões de saúde, inteligência artificial, clima e finanças".

"Vemos que eles querem continuar com o curso ativo que foi estabelecido durante a presidência da Rússia e refletido na Declaração de Kazan", disse o político, referindo-se à declaração final da reunião de chefes de Estado do grupo na cidade russa, a primeira após a expansão do grupo decidida na cimeira, em agosto de 2023, em Joanesburgo, na África do Sul.

O diplomata considerou que o Brasil tem desempenhado um papel ativo na liderança do BRICS, mencionando as reuniões diplomáticas que têm ocorrido sob a presidência brasileira e avançando que a próxima reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros acontecerá nos dias 28 e 29 de abril no Rio de Janeiro.

"A questão do desenvolvimento institucional adicional do próprio formato BRICS tornou-se importante do ponto de vista da tarefa de desenvolver a interação no formato expandido", acrescentou.

Brasília acolherá depois a reunião de representantes de alto nível responsáveis por questões de segurança no dia 30 de abril.

O BRICS, grupo formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia e China, passou a contar com a África do Sul em 2011.

Em 2024 o grupo passou a contar dez membros plenos, depois da integração do Irão, a Arábia Saudita, o Egito, a Etiópia e os Emirados Árabes Unidos.

