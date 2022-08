"Decidimos reorganizar a nossa equipa e estabelecer novos padrões no que diz respeito a missões de segurança. É por esse motivo que apresento a minha demissão", disse Nakamura durante uma conferência de imprensa.

O anúncio ocorreu durante a conferência de imprensa em que foram apresentadas as conclusões do inquérito sobre as falhas na proteção do antigo chefe do Executivo, Shinzo Abe.

"Após termos examinado tudo minuciosamente, decidimos partir do zero e rever o nosso sistema de segurança", acrescentou o responsável pela Polícia Nacional do Japão demissionário.

Shinzo Abe morreu na sequência de ferimentos provocados pelo disparo de uma arma de fogo, de fabrico artesanal, no dia 08 de julho durante um comício político em Nara, oeste do Japão.

O suspeito, um antigo militar detido no local, responsabiliza o antigo dirigente de "ligações" à Igreja da Unificação (uma seita conhecida como "Moon").

A polícia local de Nara reconheceu falhas na operação de segurança durante o comício em que Shinzo Abe estava presente.

