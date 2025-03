"Planeamos realizar eleições em dezembro de 2025 (...) ou janeiro de 2026", disse o general Min Aung Hlaing, citado pelo Global New Light of Myanmar, na sua edição de hoje.

O exército de Myanmar tomou o poder no país em fevereiro de 2021, alegando, sem provas, uma fraude eleitoral massiva nas eleições de 2020, ganhas por uma larga margem pela Liga Nacional para a Democracia de Aung San Suu Kyi, Prémio Nobel da Paz.

A junta lançou então uma repressão sangrenta contra todos os dissidentes e, enquanto os combates assolavam grande parte do país, adiou repetidamente eleições, consideradas pelos seus opositores como impossíveis de realizar de forma livre e justa.

As chancelarias ocidentais e os grupos de defesa dos direitos humanos afirmaram já que as eleições propostas são uma farsa, uma vez que não é tolerada qualquer oposição real no país, fragmentado pelo controlo de uma miríade de grupos armados.

Um ataque coordenado de vários grupos de minorias étnicas em outubro de 2023, perto da fronteira com a China, colocou a junta numa posição de fraqueza, nunca vista desde o golpe de Estado, segundo os especialistas.

Os violentos combates entre as forças da junta e os grupos rebeldes mataram já mais de 6.000 pessoas e deslocaram mais de 3,5 milhões, segundo as Nações Unidas.

APL // APL

Lusa/Fim