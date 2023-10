"Nos dias 18 e 19 de outubro, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, fará uma visita oficial à República Democrática da Coreia", a convite do seu homólogo norte-coreano", é referido no comunicado.

A diplomacia russa anunciou a viagem num breve comunicado em que não revelou com quem Lavrov se reunirá em Pyongyang.

Esta visita de Lavrov à Coreia do Norte ocorre pouco mais de um mês depois de uma viagem à Rússia do líder norte-coreano Kim Jong Un para uma cimeira excecional com o presidente russo Vladimir Putin, no cosmódromo de Vostotchny (Extremo Oriente da Rússia).

Os dois líderes defenderam então um reforço dos laços bilaterais, com Putin a dizer em particular que via "perspetivas" de cooperação militar com Pyongyang, no meio de um conflito armado entre Kiev e Moscovo.

Segundo o Kremlin, o presidente russo também aceitou o convite de Kim para visitar a Coreia do Norte.

Embora os detalhes dessa cimeira não tenham sido tornados públicos, Moscovo garantiu que a reunião proporciona espaço para a cooperação militar e espacial entre os dois países.

De acordo com vários meios de comunicação social, Kim teria concordado em apoiar a guerra de Moscovo na Ucrânia com milhões de mísseis antitanque e munições de artilharia em troca de Pyongyang receber ajuda alimentar, tecnologia de satélite ou submarinos com propulsão nuclear, suposições que têm sido condenadas por Washington e Seul, que sublinharam que violariam as sanções internacionais.

Os Estados Unidos garantiram na sexta-feira que a Coreia do Norte enviou à Rússia mais de mil contentores cheios de equipamento militar e munições para que possam ser utilizados na guerra da Ucrânia.

Além disso, a Casa Branca divulgou imagens que supostamente mostram a transferência de armas da Coreia do Norte para a Rússia.

DD // SB

Lusa/Fim