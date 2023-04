"Estamos a trabalhar muito ativamente para prolongar o cessar-fogo", disse Blinken, numa conferência de imprensa.

O governante dos Estados Unidos da América (EUA) acrescentou: "Conseguimos um cessar-fogo de 72 horas, que, como todos os cessar-fogos, é imperfeito, mas que, no entanto, reduziu a violência. E, obviamente, criou melhores condições para o povo do Sudão".

No entanto, os combates entre os temidos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), do general Mohamed Hamdane Daglo, conhecido como "Hemedti", e o exército do general Abdel Fattah al-Burhan, já recomeçaram na capital Cartum e na região de Darfur, mesmo antes do termo oficial das tréguas, à meia-noite (22:00 TMG).

O secretário de Estado norte-americano afirmou que os EUA estão a trabalhar também para melhorar as condições de saída dos estrangeiros retidos no Sudão.

Os combates, que começaram em 15 de abril entre o exército sudanês e as RSF, que mergulharam o Sudão numa das piores crises da sua história recente, seguiram-se a semanas de tensão sobre a reforma das forças de segurança nas negociações para a formação de um novo governo de transição.

Ambas as forças estiveram por trás do golpe que derrubou o governo de transição do Sudão, em outubro de 2021.

ATR // LFS

Lusa/Fim