Em Pequim, Blinken vai reunir-se com altos funcionários chineses, para discutir a "importância de manter linhas abertas de comunicação", de forma a garantir um bom relacionamento entre os EUA e a China, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado.

O secretário de Estado norte-americano também aproveitará a sua estada em Pequim para abordar questões bilaterais globais e regionais, de forma a tentar formas de cooperação em áreas de preocupação partilhadas.

Esta semana, Blinken conversou telefonicamente com o seu homólogo chinês, Qin Gang, a quem pediu para que não se fechassem os canais de comunicação entre os dois países, depois de ouvir o líder da diplomacia chinesa pedir para os Estados Unidos não interferirem na questão de Taiwan.

Em Londres, Blinken vai participar na Conferência de Recuperação da Ucrânia, uma iniciativa criada para ajudar a mobilizar o apoio internacional público e privado para ajudar Kiev a recuperar dos ataques russos.

Ainda em Londres, o chefe da diplomacia dos EUA também reunirá com membros do Governo britânico, assim como de Governos de países aliados.

