A porta-voz do secretário de Estado norte-americano, Tammy Bruce, disse na quarta-feira que Rubio se irá juntar ao vice-presidente J.D. Vance, que também participa na conferência.

A Conferência de Segurança de Munique é considerada uma das mais importantes plataformas de debates do mundo sobre os principais desafios da política e segurança da atualidade.

A conferência, conhecida como a "Davos da Defesa", reúne todos os anos a elite geopolítica mundial na capital da Baviera.

No final da 61.ª edição da conferência, no domingo, o ex-secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, irá assumir a presidência da conferência, substituindo o diplomata alemão, Christoph Heusgen, que ocupa o cargo desde 2022.

Também em Munique, Rubio vai participar na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, bloco que reúne Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia.

Mais tarde, a partir de sábado, o diplomata norte-americano viaja para Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, acrescentou a porta-voz, para se reunir com "altos funcionários" para discutir a libertação dos reféns detidos pelo movimento islamita palestiniano Hamas e avançar com o "acordo de cessar-fogo de Gaza".

A viagem de Rubio acontece após o novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter proposto a retirada dos palestinianos da Faixa de Gaza e iniciado um diálogo com o homólogo russo, Vladimir Putin, para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia.

Trump tem insistido em que os Estados Unidos tomem conta e reconstruam Gaza "como um projeto imobiliário", defendendo a expulsão dos habitantes do enclave palestiniano para o Egito e para a Jordânia.

O plano foi condenado por palestinianos, países árabes e organizações de defesa dos direitos humanos como uma tentativa de limpeza étnica.

A viagem ao Médio Oriente é a segunda deslocação de Rubio como secretário de Estado, depois de ter visitado vários países da América Central em busca de uma maior cooperação para conter a imigração.

Rubio descartou, no entanto, comparecer na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G20, na África do Sul, entre 20 e 21 de fevereiro.

O diplomata norte-americano acusou a África do Sul de "fazer coisas más" para promover a "solidariedade, a igualdade e a sustentabilidade".

