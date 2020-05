"A relação que a União Europeia (UE) tem com a China é tão multifacetada que a nossa abordagem não pode ser reduzida a um único prisma", observou o espanhol numa coluna publicada no jornal francês Le Monde, na sexta-feira.

A China é "um parceiro com o qual a UE compartilha objetivos estreitamente integrados", "um parceiro de negociação com o qual a UE deve encontrar um equilíbrio justo", "um concorrente económico na corrida pelo domínio tecnológico" e "um rival sistémico na promoção de outros modelos de governança", afirma Josep Borrell.

"Estabelecer uma abordagem comum da UE às superpotências nunca é uma tarefa fácil [...] E o caso da China não é exceção. Além disso, a China não hesita em às vezes jogar com essas diferenças. Mas é certo que cabe a nós, europeus, manter a disciplina coletiva necessária", acrescenta Borrell.

"Tanto a UE como a China declaram frequentemente que estão determinadas a promover o multilateralismo e o sistema das Nações Unidas [...]. Devemos, no entanto, também admitir que as nossas abordagens ao multilateralismo diferem, por exemplo, em universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar ou as tensões no Mar da China Meridional", afirmou o chefe da diplomacia europeia.

Borrell também observou as abordagens divergentes no campo cibernético, onde "a posição central da China contrasta com a abordagem de múltiplas partes interessadas da UE, baseada no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais".

"As mudanças" na relação UE-China "aceleraram-se desde o surgimento do novo coronavírus", disse.

"No início, quando os hospitais chineses estavam sobrecarregados, a UE prestou apoio significativo, sem muita publicidade. Mais tarde, quando a Europa se tornou o epicentro da pandemia, a China enviou muitos equipamentos médicos e garantiu que o mundo soubesse disso", afirmou.

"O segredo é que todos demonstramos apoio mútuo e solidariedade internacional [...], evitando politizar a assistência médica de emergência", afirmou.

A publicação desta coluna ocorre após Josep Borrell admitir, na quinta-feira, que a delegação da UE na China concordou em permitir a publicação de uma coluna de embaixadores europeus numa versão censurada por Pequim.

O artigo censurado foi escrito para o 45.º aniversário das relações diplomáticas entre a UE e Pequim. Apareceu no China Daily, em inglês, cortado numa sentença referente ao aparecimento do novo coronavírus na China, de onde se espalhou para o resto do mundo.

A referência foi removida a pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, disse Borrell.

